Министры ЕАЭС договорились о создании компании по выпуску суперконденсаторов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Министры промышленности стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в рамках глобального саммита GMIS договорились о создании евразийской компании по разработке и производству конденсаторов, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в рамках панельной сессии "Стимулирование диверсифицированного развития и определение будущих перспектив конкурентоспособности производства в Евразии".

"Мы предложили сегодня важный и актуальный тренд - это разработка, создание и производство суперконденсаторов, батареек для разных областей применения. Мы (министры промышленности стран ЕАЭС - прим. ТАСС) единогласно поддержали эту идею и договорились, что будет создана евразийская компания с размещением в одной из стран ЕАЭК, например в Казахстане, где можно было бы сделать штаб-квартиру. Каждая из стран-участников вложит свой интеллектуальный и технологический капитал для того, чтобы достичь консолидированного результата", - сказал Мантуров.

По мнению министра, создание подобных объединяющих направлений является стимулом для того, чтобы ЕАЭС "креп не только с политической составляющей, но и с экономической".

Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 пройдет в Екатеринбурге с 9 по 11 июля. Организатором выступает фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство.