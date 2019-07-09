Сбербанк зафиксировал за год двукратное увеличение инвесторов среди молодежи

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Количество инвесторов среди молодежи в Сбербанке за год увеличилось в двое, а их активы достигли почти 1 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе Сбербанка.

"Количество молодых людей (инвесторов - прим. ТАСС) в возрасте от 18 до 25 лет среди компаний блока "Управление благосостоянием" Сбербанка постепенно растет. В "Сбербанк страхование жизни" их уже около 5%, в "Сбербанк Управление активами" - около 2% от всей клиентской базы, а их активы приближаются к 1 млрд рублей. При этом за год количество наших молодых инвесторов увеличилось вдвое", - сообщили в пресс-службе.

Проанализировав инвестиционные предпочтения молодых инвесторов, в Сбербанке пришли к выводу, что "молодежь интересуется серьезными финансовыми инструментами". Так, среди клиентов "Сбербанк Управление активами" большинство молодых клиентов предпочитают инвестировать в облигации и акции.

"Более 80% клиентов самой молодой группы "Сбербанк Управление активами" инвестируют в облигации, что эквивалентно 58% их совокупных активов. 59% предпочитает акции -14% активов", - говорится в пресс-релизе.

При этом только 2% вкладывают в недвижимость, но в активах эта доля составляет 13%, и еще 3% клиентов 18-25 лет выбирают продукты с защитой капитала, что эквивалентно 15% активов. Поскольку молодые инвесторы могут выбирать сразу несколько видов финансовых инструментов, в сумме получается больше 100%, указывается в сообщении.

В тоже время клиенты "Сбербанк страхование жизни" в большинстве случаев хотят накопить около 300 тыс. рублей за 10 лет. При этом 93% молодых клиентов "Сбербанк страхование жизни" по программам накопительного страхования предпочитают делать ежемесячные взносы в среднем в размере 2 тыс. 719 рублей. Также в Сбербанке отмечают, что накопительное страхование жизни привлекает девушек гораздо больше, чем юношей - 70% к 30%.

Пенсии

В рамках инициативы по обработке и анализу больших данных "СберДанные" в банке проанализировали отношении молодежи к пенсии. Так, молодые люди от 18-29 лет начали задумываться о пенсионных накоплениях в возрасте до 25 лет. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, который прошел в восьми федеральных округах России по заказу НПФ Сбербанка.

"Молодые люди в возрасте от 18-29 лет, которые откладывают на будущее, единогласно (100%) заявили, что начали задумываться о пенсионных накоплениях в возрасте до 25 лет", - говорится в пресс-релизе.

При этом в Сбербанке отмечают, что ожидания молодежи от предстоящей пенсии позитивнее, чем у респондентов постарше. Так, 11% опрошенных молодых людей рассчитывают после выхода на пенсию получать свыше 50 тыс. рублей в месяц. Четверть устроил бы доход от 15 тыс. до 20 тыс. рублей.