"Газпром энергохолдинг" может передать казначейские акции ОГК-2 на баланс "Мосэнерго"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. "Газпром энергохолдинг", 100-процентное дочернее общество "Газпрома", рассматривает передачу казначейского пакета акций ОГК-2 (3,889% уставного капитала) на баланс "Мосэнерго" и передачи казначейского пакета акций "Мосэнерго" (0,35% уставного капитала) на баланс ОГК-2. Об этом говорится в сообщении компании.

Условия сделок определят советы директоров "Мосэнерго" и ОГК-2, отмечается в сообщении.

ГЭХ также "прорабатывает вопрос определения условий реализации и продажи указанных ценных бумаг, что позволит увеличить долю акций ОГК-2 и "Мосэнерго" в свободном обращении и повысить ликвидность".