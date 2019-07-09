Генпрокуратура проводит проверку в связи с утечкой данных клиентов банков

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России проводит проверку по факту утечек персональных данных россиян, в том числе клиентов трех крупных банков. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Что не так с хранением персональных данных

Как интернет узнает ваши отпечатки пальцев. Что не так с хранением персональных данных

"В мае и июне Генпрокуратура России с привлечением Роскомнадзора организовала проверку сведений, опубликованных в разных интернет-изданиях, о распространении крупными электронными торговыми площадками, а также банками персональных данных граждан России. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер реагирования", - сказал он на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир". Куренной уточнил, что проверка еще не завершена.

Месяц назад газета "Коммерсантъ" сообщила об утечке персональных данных порядка 900 тыс. клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка.

Куренной напомнил, что право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну закреплено Конституцией РФ. "Прокуроры в этой сфере организуют необходимое взаимодействие с Роскомнадзором, направляют в его адрес соответствующую информацию о выявленных нарушениях закона. Как правило, основание для проведения прокурором проверок в этой сфере - это заявления и обращения граждан, а также сведения, полученные в ходе мониторинга информации в интернете", - сказал он.

По словам представителя ГП, среди нарушений, которые выявляют прокуроры, - незаконная передача медицинскими работниками и полицейскими персональных данных умерших граждан организациям по оказанию ритуальных услуг, личные данные передают и организации, которые управляют многоквартирными домами, публикуя информацию о жильцах на своих сайтах.

"В настоящее время Генпрокуратура по поручению президента РФ проводит проверку исполнения законодательства о защите персональных данных региональными и местными органами власти в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе при использовании информационных систем", - добавил Куренной.