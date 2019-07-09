Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes .

"Список возглавил депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов - основатель группы компаний "Владимирский стандарт". За 2018 год его доход составил около 9,97 млрд рублей", - отмечает Forbes.

На второй позиции в списке оказался депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков - президент "Южуралзолото Группа компаний". Forbes оценивает состояние Струкова в 4,5 млрд рублей. На третьем месте рейтинга - депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, который владеет кондитерской фабрикой "Славянка". По данным журнала, в 2018 году семья парламентария заработала 2,84 млрд рублей.

На четвертом месте расположился член Совета Федерации и совладелец "Океанрыбфлота", одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки, Валерий Пономарев. Его состояние оценивается в 2,4 млрд рублей. На пятой строчке - депутат Госдумы Григорий Аникеев с 2,3 млрд рублей.

Шестое место в списке досталось депутату Магаданской областной думы Александру Басанскому, состояние которого Forbes оценил в 1,9 млрд рублей. Седьмое место у депутата законодательного собрания Камчатского края Игоря Евтушка, который заработал 1,7 млрд рублей. На восьмом месте оказался депутат Курганской областной думы Дмитрий Ильтяков (1,6 млрд рублей). Девятое место у депутата законодательного собрания Камчатского края Игоря Редькина (1,4 млрд рублей).

Замыкает десятку богатейших госслужащих губернатор Брянской области Александр Богомаз. Его семья владеет фермерским хозяйством "Богомаз" - крупнейшим производителем картофеля в Брянской области. Состояние губернатора Forbes оценивает в 1,2 млрд рублей.

Составление рейтинга

При составлении рейтинга были изучены декларации более 400 ведомств и структур органов власти (Администрация президента РФ, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды, ЦИК и другие). Ранжирующим показателем в рейтинге является семейный доход (сумма дохода представителя власти, его супруга или супруги и их несовершеннолетних детей).