Морской регистр проведет оценку последствий отказа от тяжелого топлива в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Российский морской регистр судоходства планирует потратить почти 30 млн рублей на исследования последствий отказа от использования тяжелого топлива на судах, курсирующих в Арктической зоне. Об этом говорится в материалах, размещенных во вторник на сайте госзакупок. Тяжелым жидким топливом являются разные смеси нефтепродуктов с высокой вязкостью. В частности, к этому типу относится флотский мазут.

"Выполнение научно-исследовательской работы по теме "Оценка последствий введения запрета на использование тяжелого топлива и его перевозку (в качестве топлива) на судах, эксплуатирующихся в арктических водах". Начальная (максимальная) цена договора: 29,96 млн рублей", - говорится в документе.

Как отмечается в техническом задании, целью работы является анализ последствий запрета на использование тяжелого топлива и его перевозку на судах, для судовладельцев и компаний, местного населения, а также в отношении изменения перспектив дальнейшего экономического развития данного региона. Также будет изучено влияние указанного запрета на реализацию "Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года" и на достижение целевого объема грузоперевозок по Северному морскому пути в размере 80 млн т к 2024 году. В материалах допускается, что вступление в силу запрета на использование тяжелого топлива на судах, которые эксплуатируются в арктических водах, может привести к сокращению флота арктических судов ледовых классов.

В ходе 72-ой сессии Комитета Международной морской организации (ИМО), которая прошла в апреле 2018 года в штаб-квартире организации в Лондоне, было поручено разработать проект запрета на использование тяжелого топлива и его перевозки (в качестве топлива) на судах, эксплуатирующихся в арктических водах. Разработкой запрета занимается подкомитет ИМО по защите морской среды.