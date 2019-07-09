Госдума рекомендовала кабмину рассмотреть введение экономических мер в отношении Грузии

"В связи с продолжением недружественных действий Государственная дума рекомендует правительству Российской Федерации рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных федеральным законом "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и внести соответствующие предложения президенту Российской Федерации", - говорится в заявлении.

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник единогласно приняла заявление, в котором осудила антироссийские провокации в Грузии и предложила ответить на них рядом экономических мер. Нижняя палата просит кабмин представить президенту соответствующие предложения.

Депутаты категорически осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии, отмечая, что "открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений".

Такие меры предлагаются в связи с эскалацией антироссийских настроений в Грузии, речь идет о провокации на телеканале "Рустави 2", где ведущий Георгий Габуния в прямом эфире больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России.

Изначально палата обсуждала предложение о запрете импорта в РФ грузинского вина и минеральной воды, а также заморозке денежных переводов из России в Грузию, однако затем было решено оставить определение конкретных экономических мер на усмотрение кабмина. "Мы не стали давать оценку конкретным направлениям в нашем заявлении. <…> Мы в нашем заявлении предлагаем именно так подойти к этому вопросу, чтобы правительство могло оценить достаточно детально эти списки и потом уже представить их на рассмотрение с точки зрения рестрикций", - пояснил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Как заявил перед голосованием по проекту заявления, в котором палата осудила антироссийские провокации в Грузии и предложила ответить на них рядом экономических мер полномочный представитель кабмина в Госдуме Александр Синенко, правительство России после обсуждения с деловым и экспертным сообществом сформулирует для президента РФ Владимира Путина предложения по специальным мерам в отношении Грузии.

"Это заявление будет самым оперативным образом рассмотрено в правительстве РФ, после тщательного и всестороннего обсуждения с деловым и экспертным сообществом, с министерствами и ведомствами будут сформулированы соответствующие предложения по применению специальных экономических мер и направлены президенту России", - сказал Синенко.