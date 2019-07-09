Министр ЕЭК: cтраны ЕАЭС могут обсудить создание транснациональных корпораций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обсуждает возможность запустить пилотные проекты по созданию в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) крупных транснациональных корпораций. Об этом заявил в интервью ТАСС в ходе международного форума ИННОПРОМ министр промышленности и агропромышленного комплекса ЕЭК Александр Субботин.

"Мы провели оценку. Оказалось, что реализовать идею создания такой транснациональной корпорации непросто. На первом этапе мы предлагаем выбрать два - три каких-то пилотных проекта, и на них уже посмотреть, как работают конкретные модели, чтобы потом тиражировать на другие отрасли", - сказал Субботин.

По его словам, пилотные проекты могут быть реализованы странами ЕАЭС на основе уже имеющихся кооперационных связей, например, в машиностроении и легкой промышленности.

"Можно также попробовать запустить такого рода пилотный проект в области сельскохозяйственного машиностроения, в сфере беспилотного управления сельхозтехникой. Такие наработки есть в Республике Беларусь, у нас есть идеи в Казахстане, у нас есть огромные наработки в Российской Федерации. Почему бы не объединиться и не сделать что-то такое брендовое?", - сказал министр ЕЭК.