Пассажиропоток аэропорта Махачкалы вырос на 22% в первом полугодии 2019 года

МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток махачкалинского аэропорта по итогам первого полугодия текущего года увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил более 708 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил во вторник генеральный директор АО "Аэропорт "Махачкала" Арсен Пирмагомедов.

"С января по июнь этого года пассажиропоток международного аэропорта Махачкалы вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 708,268 тысячи пассажиров", - сказал Пирмагомедов.

По его словам, в текущем периоде на 21% увеличилось число рейсов. "Этот показатель в первом полугодии составил 5594 рейса", - уточнил собеседник агентства.

При этом количество перевезенных грузов и почты составило более 1,7 тыс. т, рост составил 127%.

В 2018 году аэропорт Махачкалы впервые в своей истории обслужил 1,29 млн человек, что на 90 тыс. больше запланированного. Это также почти на 200 тыс. человек превысило показатели 2017 года.

Аэропорт Махачкалы - единственный аэропорт Дагестана. Пропускная способность на внутренних рейсах - 200 пассажиров в час, на международных - 60. Отсюда выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, а также в города Казахстана, Турции и ОАЭ.