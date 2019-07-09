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ИННОПРОМ-2019

Италия станет страной-партнером выставки ИННОПРОМ в 2020 году

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что получил соответствующее подтверждение от коллег из Италии

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Италия дала согласие выступить в роли страны-партнера на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге в 2020 году, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия-24".

"У нас есть подтверждение от коллег из Италии. Буквально недавно в рамках визита нашего президента в Италию я получил письмо, подтверждающее участие Италии в качестве страны-партнера. Мы готовимся к этому, и итальянские коллеги готовятся к этому событию", - сказал он.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в этом году в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. "Цифровое производство: интегрированные решения" стала главной темой всего форума, а страной-партнером на сей раз стала Турция. Организаторами выставки выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичИталияРоссияИННОПРОМ-2019
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