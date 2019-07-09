Метро Мюнхена временно не работает из-за забастовки

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Метрополитен германского Мюнхена (федеральная земля Бавария) не работает из-за предупредительной забастовки, которую организовал профсоюз работников сферы услуг Verdi. Как сообщила во вторник компания-оператор MVG, затруднено также движение наземного общественного транспорта.

"С начала рабочего дня и до 14:30 (15:30 мск) проводятся забастовки работников метро, трамваев и автобусов, - говорится в сообщении. - Метро не работает, трамваи ездят лишь по некоторым маршрутам, автобусы ходят нерегулярно". Городская электричка функционирует в штатном режиме.

Verdi требует, чтобы MVG увеличила заработную плату сотрудников на €200 в месяц.

Ежедневно метро, трамваи и автобусы Мюнхена перевозят 1,5 млн пассажиров.