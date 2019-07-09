Кудрин предложил усилить ответственность чиновников за заморозку строек

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил усилить ответственность региональных чиновников за заморозку строительства объектов, на которые расходуются государственные средства. Об этом он заявил, выступая в Госдуме РФ.

"Мы считаем, что нужно усилить ответственность за остановку объекта и, по сути, потери тех средств, которые на него тратились", - сказал Кудрин.

Он напомнил, что по результатам проверок в 2018 году в Северо-Кавказском федеральном округе Счетная палата установила более 4 тыс. объектов незавершенного строительства с объемом финансирования более 100 млрд рублей. При этом строительство 1178 объектов было начато более восьми лет назад.

В этом году Счетная палата проводит по всей стране анализ объектов незавершенного строительства и размещает их на информационной панели на сайте ведомства.