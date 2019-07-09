Часть рабочих завода "Звезда" в Приморье перейдут на неполную неделю из-за отсутствия ГОЗ

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля. /ТАСС/. Часть работников дальневосточного завода (ДВЗ) "Звезда" в Большом Камне (Приморский край), градообразующего предприятия для муниципалитета, с 1 августа по декабрь переведут на неполную рабочую неделю из-за временного отсутствия гособоронзаказа, сообщили ТАСС в пресс-службе АО ДВЗ "Звезда".

"В целях сохранения трудового коллектива дальневосточного завода "Звезда" и недопущения нарушения законных прав работников с августа по декабрь 2019 года включительно часть специалистов будет переведена на неполную рабочую неделю. Такие меры вызваны недозагруженностью предприятия по причине временного отсутствия гособоронзаказа. Все права работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ будут соблюдены", - сообщили в пресс-службе.

Там не уточнили, о скольких работниках идет речь, и сколько человек сейчас всего работает на предприятии.

Дальневосточный завод "Звезда" входит в состав Дальневосточного центра судостроения и судоремонта. Завод - ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке специализирующееся на ремонте, переоборудованию и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев. Это градообразующее предприятие Большого Камня, оно образовано в декабре 1954 года, когда завод приступил к выполнению производственной программы, начиная с ремонта мелких судов: катеров, ботов, зверобойных шхун, средних рыболовных траулеров.