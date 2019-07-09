Доля возобновляемой энергетики в Ульяновской области вырастет в три раза к 2030 году

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) обеспечат 30% потребностей в электроэнергии Ульяновской области к 2030 году. В настоящее время ветроэнергетика обеспечивает 10% потребностей региона в энергии, сообщила во вторник пресс-служба Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) "Роснано".

"[В Ульяновской области] создан полный цикл индустрии - от подготовки кадров и научных исследований до промышленного производства компонентов для ветроэнергетики мирового уровня и генерирующих станций. Уже сейчас за счет ветроэнергетики удовлетворяется 10% потребностей области в электроэнергии, и рост ее производства в регионе планируется только за счет возобновляемых источников энергии. Их доля к 2030 году составит 30% в энергобалансе региона", - говорится в сообщении.

Вопросы развития "зеленой" энергетики обсудили сотрудники "Роснано", эксперты и представители власти в ходе сессии "Роль возобновляемой энергетики в декарбонизации российской промышленности", которая прошла в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ. В России доля ВИЭ в энергобалансе составляет 0,1% (без больших ГЭС), к 2025 году ожидается, что она достигнет 1%. В Европе этот показатель приближается к 20%, в мире - около 8%. Большинство стран ставят цель к 2035-2050 году добиться доли ВИЭ в 30% и более.

По словам руководителя инвестиционного дивизиона ВИЭ УК "Роснано" Алишера Каланова, сегодня уже почти каждый крупный потребитель смотрит на углеродный след приобретаемого продукта. "Если вы этого не учитываете, то можете столкнуться с барьерами, в том числе протекционистскими, для своей экспортной продукции", - цитирует его пресс-служба.

По его словам, программа ДПМ (механизм господдержки с помощью договоров поставки мощности) для ВИЭ дала возможность построить четыре компонента, необходимые для органичного развития новой отрасли: систему подготовки специалистов, базу для научных исследований и опытно-конструкторских разработок, производство оборудования и объекты генерации электроэнергии. Однако он отметил, что без дальнейшей поддержки отрасли государством после 2025 года часть созданной системы может быть потеряна.

Директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев сообщил, что тема декарбонизации становится все более актуальной и для российских участников топливно-энергетического комплекса. Россия находится на четвертом месте по объему выбросов СО2 в мире, примерно 35% их обеспечивает электроэнергетика. "ВИЭ является единственной альтернативой, способной ответить на рост спроса на электроэнергию без прироста выбросов СО2", - отметил эксперт.

О фонде

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году в соответствии с федеральным законом №211-ФЗ "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий". Целью деятельности Фонда является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже начатых "Роснано" образовательных и инфраструктурных программ. Председателем правления Фонда является председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

О выставке ИННОПРОМ

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.