Эксперт: объем бронирования россиянами авиабилетов в Грузию снизился на 30%

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Объем бронирования россиянами авиабилетов в Грузию снизился на 30% на фоне приостановки прямого авиасообщения с этой страной. Об этом сообщил генеральный директор интернет-сервиса для путешественников Biletix Игорь Константинов на пресс-конференции в ТАСС.

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией ограничено с 8 июля, однако некоторые путешественники приобретают билеты на стыковочные рейсы с пересадкой в третьих странах.

"Тбилиси являлся топовым туристическим направлением с хорошей динамикой своего развития - около 650 тыс. российских туристов въехало в Грузию [до ограничений]. По прогнозам, число туристов [в целом за сезон] могло достигнуть 1,5 млн, если бы не был введен запрет на авиаперелеты. Если мы говорим о запрете перелетов из России в Грузию, то у пассажиров есть альтернатива - стыковка", - сказал Константинов. Он отметил, что цены на авиабилеты в Грузию выросли на 13%.

Например, улететь из Москвы в Тбилиси можно через Минск за почти 12 тыс. рублей, через Баку - за 18,78 тыс. рублей, через Стамбул - за 19 тыс., сообщил пиар-директор Aviasales Янис Дзенис. Однако это дороже, это дороже, чем ранее, когда прямой билет из Москвы в Тбилиси можно было купить и за 7 тыс. рублей, отметил он.

Что касается альтернативных направлений, а не рейсов с пересадками, то Дзенис отметил интерес россиян к билетам в Крым, Сочи и другие курорты Краснодарского края. Из зарубежных направлений лидируют Турция, Болгария, Кипр и популярный с недавних пор Тунис, а также Италия и Испания.