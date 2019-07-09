Кудрин: регионы могут не справиться с некоторыми обязательствами в рамках нацпроектов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Выполнение регионами своих обязательств по ряду нацпроектов является проблематичным, некоторые обязательства могут оказаться непосильными. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Государственной думе с отчетом о работе ведомства за 2018 год.

"В отношении некоторых проектов выполнение регионами своих обязательств, на наш взгляд, проблематично", - сказал Кудрин, говоря о проблемах, связанных с реализацией нацпроектов и достижением стратегических целей.

По его словам, от каждого субъекта федерации требуется заключение около 40-50 соглашений с федеральными органами исполнительной власти по исполнению соответствующих нацпроектов. "Это больше четырех тысяч соглашений с регионами заключают сейчас федеральные органы исполнительной власти. Пока, кстати, в электронном бюджете нам не удается полностью видеть всю эту картину, мы ее стараемся вручную анализировать. И мы видим, что зачастую субъекты берут обязательства в рамках таких соглашений, но несколько непосильные для них", - добавил глава Счетной палаты.

Как отметил Кудрин, необходимо очень внимательно посмотреть на региональный аспект реализации нацпроектов. "В рамках анализа нацпроекта "Жилье. Городская среда" нами был проведен опрос реальной потребности регионов как в жилье, так и в ресурсах на его реализацию. Лишь 11% регионов считают возможным достижение установленных целей, 15% - считают значение показателей недостижимыми, 38% отмечают риски недостижения", - сообщил он.

По словам главы Счетной палаты, речь идет о необходимости проанализировать комплекс мер по достижению поставленных стратегических целей развития. "Мы не говорим, что эти цели недостижимы. Мы говорим о том, что нам нужно предусмотреть те меры, которые бы обеспечили в конечном счете достижение", - добавил Кудрин.

Осенью Счетная палата осенью представит отчет о ходе выполнения национальных проектов, добавил Кудрин. "Мы, уделяя ключевое внимание анализу целей и выполнению национальных проектов, столкнулись с необходимостью освоения новых подходов и методов анализа", - отметил он. По его словам, эта работа требует непрерывного анализа всех факторов, которые в комплексном плане раньше не анализировались Счетной палатой. "Это требует у нас и повышения квалификации, и обучения", - заключил Кудрин.