"Роснефть" заявила о снижении добычи в июле из-за ограничения приема сырья "Транснефтью"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. "Роснефть" сообщила о снижении добычи нефти в июле, в частности на "Юганскнефтегазе", в связи с ограничениями приема сырья в систему магистральных трубопроводов "Транснефти".

"Вынужденное снижение добычи связано с сокращением "Транснефтью" приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям", - говорится в комментарии представителя "Роснефти".

Значительные ограничения в приеме нефти наложены, в частности, на "РН-Юганскнефтегаз", отметил он. ТАСС пока не располагает комментариями "Транснефти".

Как следует из данных ЦДУ ТЭК, фактическая суточная добыча "Юганснефтегаза", крупнейшего актива "Роснефти", на 8 июля составила 153 тыс. баррелей, что на 24% ниже расчетного баланса. Среднесуточная добыча на активе с 1 по 8 июля составила 128 тыс. баррелей, что на 43% ниже июньского уровня.

"РН-Юганскнефтегаз" - ведущее добычное предприятие "Роснефти", одно из крупнейших нефтедобывающих предприятий России. Компания ведет работу на территории городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, Нефтеюганского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов ХМАО-Югры. Разработка и разведка месторождений ведется на 33 лицензионных участках.