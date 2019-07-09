Счетная палата не поддержала законопроект на право регионам создавать вытрезвители

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Счетная палата РФ не поддерживает законопроект, который дает право регионам создавать медицинские вытрезвители, так как в документе нет информации о нагрузке на бюджеты субъектов, которая может возникнуть после реализации предлагаемых проектом изменений. Об этом говорится в официальном заключении Счетной палаты, размещенном в электронной базе данных Госдумы.

"В представленных к законопроекту материалах отсутствует оценка влияния на бюджеты субъектов Российской РФ нагрузки, которая может возникнуть в связи с реализацией предлагаемых законопроектом изменений, а также прогнозная оценка объема бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ, необходимых для исполнения соответствующих полномочий. Кроме того, в нарушение статьи 83 Бюджетного кодекса РФ законопроект не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств", - говорится в документе.

Также в заключении Счетной палаты отмечается, что в случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, но при этом выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или их увеличение возможны только с начала очередного финансового года.

"С учетом изложенного законопроект не может быть поддержан", - подчеркивается в заключении.

Ранее члены Совета Федерации и ряд депутатов Государственной думы внесли в нижнюю палату проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке". По словам главы комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского, который является одним из авторов законопроекта, в настоящий момент в ряде субъектов (на конец апреля известно о 20 регионах) уже есть медвытрезвители, но процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства.