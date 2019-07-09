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Кремль считает корпоративным вопросом спор "Роснефти" и "Транснефти"

Пресс-секретарь президента порекомендовал обратиться за комментарием в эти компании

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что спор между "Транснефтью" и "Роснефтью" является корпоративным вопросом, президент России Владимир Путин не в курсе этой ситуации.

"Нет, президент не в курсе. Это корпоративный вопрос, поэтому рекомендую обратиться в эти компании за комментарием", - заявил Песков журналистам.

Ранее представитель "Роснефти" сообщил о снижении добычи нефти в июле, в частности на "Юганскнефтегазе", в связи с ограничениями приема сырья в систему магистральных трубопроводов "Транснефти". Значительные ограничения в приеме нефти наложены, в частности, на "РН-Юганскнефтегаз".

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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