Кремль считает корпоративным вопросом спор "Роснефти" и "Транснефти"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что спор между "Транснефтью" и "Роснефтью" является корпоративным вопросом, президент России Владимир Путин не в курсе этой ситуации.

"Нет, президент не в курсе. Это корпоративный вопрос, поэтому рекомендую обратиться в эти компании за комментарием", - заявил Песков журналистам.

Ранее представитель "Роснефти" сообщил о снижении добычи нефти в июле, в частности на "Юганскнефтегазе", в связи с ограничениями приема сырья в систему магистральных трубопроводов "Транснефти". Значительные ограничения в приеме нефти наложены, в частности, на "РН-Юганскнефтегаз".