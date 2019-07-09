Володин: Госдума в ближайшее время примет закон о поддержке российских виноделов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума намерена в ближайшее время принять закон о виноградарстве и виноделии, направленный на поддержку отечественных производителей, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

"В ближайшее время мы примем законопроект о виноделии, это будет первый закон в нашей стране, который поддерживает виноградарство, виноделие, создает возможности и преференции для наших производителей вин - тех, кто имеет на территории нашей страны виноградники", - сказал он журналистам во вторник.

Законопроект о развитии виноградарства и виноделия принят Госдумой в первом чтении в ноябре 2017 года. Он призван создать условия для развития виноградарства и виноделия в России, а также защитить права и интересы предпринимателей и промышленников отрасли.

В марте 2018 года правительство РФ представило поправки к законопроекту, устанавливающему правовые основы виноградарства и виноделия. Документом, в частности, предусматривается, что действие законопроекта не будет распространяться на деятельность граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и выращивающих виноград для личного потребления. Поправки также предлагает уточнить терминологию законопроекта. В частности, уточняются такие понятия, как "виноградарство", "виноград", "виноградник", "виноградарское хозяйство".

Кроме того, устанавливаются полномочия госорганов и саморегулируемых организаций промышленников в области развития виноградарства и виноделия.