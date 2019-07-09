Власти Крыма ждут рекордный урожай в 1,8 млн тонн зерновых в 2019 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Крыма рассчитывает на получение в этом году рекордного урожая зерновых в 1,8 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Ранее сообщалось, что из-за засухи в 2018 году Крым потерял как минимум 500 тыс. тонн зерна, урожай составил менее 1 млн т. Летняя жара на полуострове, которой предшествовала сухая весна без осадков, привела к полной гибели сельскохозяйственных культур на площади 23,5 тыс. га.

"В этом году, несмотря на градовые воздействия, мы планируем собрать рекордный урожай: не менее 1,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Уборочная кампания проходит в соответствии со всеми запланированными мероприятиями", - приводятся в сообщении слова главы министерства Андрея Рюмшина.

В 2017 году валовой сбор ранних зерновых в Крыму составил 1,733 млн т. В 2016 году в Крыму было собрано 1,447 млн т зерна, что на 104,7 тыс. т больше, чем в 2015 году.