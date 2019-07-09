Кудрин заявил об опасности сохранения высоких темпов роста потребкредитования

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Рост потребительского кредитования в 2019 и 2020 годах темпами около 20% может подвести экономику России к критической черте. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме.

"Спор, который сейчас идет, может быть, приведет нас к истине. Критическая черта еще не перейдена, но ситуация требует постоянного анализа. Если у нас еще в этом и следующем году потребительское кредитование будет расти по 20%, то тут мы подойдем, скорее всего, к серьезной критической черте", - сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты напомнил, что в прошлом году потребительское кредитование выросло на 20% и это "очень большая цифра". По его мнению, рост связан не только с тем, что многие рефинансировали ранее взятый кредит или увеличили закредитованность, а с расширением числа участников системы кредитования.

"Здесь есть две стороны - финансовая грамотность, готовность эффективнее работать с финансовыми инструментами - и это положительная тенденция. С другой стороны - ухудшение жизни некоторых групп граждан приводит их к необходимости брать взаймы, что не всегда имеет хорошую перспективу по возврату", - объяснил Кудрин.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин неоднократно отмечал, что рост потребительского кредитования несет риски рецессии в экономике РФ. Он также выразил мнение, что Банк России создает дисбаланс на рынке необеспеченного потребительского кредитования. В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что сейчас в розничном кредитовании нет "пузыря" и Банк России принимает меры, чтобы он не сформировался.

В новость были внесены изменения (14:43 мск) — добавлена информация после второго абзаца.