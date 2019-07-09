Новикомбанк на ИННОПРОМ заключил с предприятиями Ростеха соглашения на 24 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Новикомбанк в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019 заключил ряд соглашений, нацеленных на поддержку диверсификации предприятий госкорпорации "Ростех", на сумму 24 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

"В рамках юбилейной выставки ИННОПРОМ-2019 Новикомбанк заключил соглашения об организации финансирования на сумму 24 млрд руб. Каждое из них имеет целью поддержку программ диверсификации предприятий госкорпорации "Ростех", - сообщила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Поскольку госкорпорация "Ростех" ставит перед собой амбициозную задачу нарастить долю гражданской продукции в выручке до 50% к 2025 году, Новикомбанк, как дочерняя структура Ростеха, оказывает всестороннюю поддержку предприятиям, предоставляя им широкую линейку финансовых решений, добавила она. Так, в 2018 году Новикомбанк уже профинансировал 35 гражданских проектов госкорпорации на сумму почти 130 млрд рублей.

В пресс-релизе также отмечается, что одним из крупнейших соглашений, подписанных Новикомбанком на выставке ИННОПРОМ, является контракт с холдингом "Швабе" об организации финансирования на общую сумму 10 млрд рублей. Финансирование будет направлено на создание в регионах центров высокотехнологичной медицинской помощи, в частности, на обеспечение удаленных районов России передвижными медицинскими комплексами.

Также в рамках выставки ИННОПРОМ Новикомбанк заключил соглашение с концерном "Созвездие" об организации финансирования гражданских проектов компании на сумму 8 млрд руб.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер -Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.