МЭА учредило независимый комитет для разработки мер по повышению энергоэффективности

ТАСС, 9 июля. Международное энергетическое агентство (МЭА) объявило о создании независимого комитета по исследованию возможностей ускорения прогресса в области энергоэффективности. В его состав войдут представители бизнеса и мировой политики из 12 стран мира, сообщается в пресс-релизе агентства.

На сегодняшний день энергоэффективность является одним из ключевых вопросов в сфере энергетики. По оценкам экспертов, к 2040 году объем мировой экономики может удвоиться, и при правильно реализованной политике в сфере энергетики и применении технологий можно сократить выбросы более чем на 40%, сохранив текущий уровень энергопотребления.

В последние годы прогресс в области энергоэффективности развивался не такими быстрыми темпами, как ожидалось, в связи с чем было решено объединить усилия и экспертизу на международном уровне для проведения исследований и принятия политических мер.

Как сообщает МЭА, если странам удастся реализовать имеющийся на текущий момент потенциал энергоэффективности за счет уже существующих технологий, к 2040 году потребители во всем мире сэкономят более $1,5 трлн на затратах на электроэнергию.