Госдума приняла закон об условиях допущения антиконкурентных соглашений

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий, что соглашения и согласованные действия между федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов Федерации, органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами при определенных условиях могут быть признаны допустимыми. Документ был инициирован правительством РФ.

Сейчас законодательством установлен запрет на заключение соглашения между федеральными органами исполнительной власти, органами госвласти субъектов РФ, органами местного самоуправления, другими органами или организациями, исполняющими функции таких органов, а также государственными внебюджетными фондами, Банком России или между ними и хозяйствующими субъектами, либо проведение этими органами согласованных действий, если такие соглашения или действия приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. Возможность признания таких соглашений и согласованных действий допустимыми законом не предусмотрена.

Принятый закон устанавливает, что соглашения и согласованные действия, запрещенные законом "О защите конкуренции", могут быть признаны допустимыми на тех же условиях, что и соглашения и согласованные действия хозяйствующих субъектов.

Правительство России наделяется правом определять отдельные случаи допустимости таких соглашений.

Во втором чтении документа была одобрена одна поправка юридико-технического характера.

Документ был инициирован в связи с указанием президента РФ от 6 июня 2018 г. о внесении изменений в закон о защите конкуренции в целях определения допустимости соглашения между федеральными органами исполнительной власти, правительством Красноярского края, аэропортом Норильска и АО "Авиакомпания "Нордстар" об особом режиме осуществления хозяйственной деятельности при организации авиасообщения с Норильском, в соответствии с которым может быть ограничен доступ на рынок авиаперевозок по соответствующим маршрутам.