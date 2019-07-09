ВЭБ.РФ и группа "Синара" запустили проект по развитию общественного городского транспорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и группа "Синара" заключили пятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере развития городского общественного транспорта в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ, сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ.

В рамках совместных проектов планируется модернизировать транспортную инфраструктуру и обновить подвижной пассажирский состав в субъектах Российской Федерации. Так, группа "Синара" организует производство и поставку для городских нужд современных трамваев и троллейбусов, а также реализует проекты по модернизации городской транспортной инфраструктуры.

"Одним из механизмов реализации задач в рамках национальных проектов может и должно стать привлечение частных инвестиций в проекты. При этом такие проекты должны иметь не только социальный эффект, но и быть выгодными для бизнеса. Сотрудничество с одним из лидеров машиностроительной отрасли, компанией "Синара", - как раз является примером такой работы. Перед нами с коллегами стоит задача повышения доступности, удобства и качества общественного транспорта с применением самых современных технологий. Уверен, что у нас есть все необходимое, чтобы воплотить сегодняшние договоренности в жизнь в кратчайшие сроки", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя ВЭБ.РФ Алексея Сорокина.

Группа "Синара" объединяет предприятия в сфере машиностроения, финансовых услуг, девелопмента. Центральный офис группы расположен в Екатеринбурге.

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ в партнерстве с коммерческими банками занимается финансированием масштабных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.