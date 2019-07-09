Руспродсоюз: доля грузинских вин в структуре импорта в Россию составляет более 10%

"Импорт вин в Россию по итогам прошлого года превысил 587 тыс. т, из них на долю Грузии пришлось более 64 тыс. т", - сообщил официальный представитель Руспродсоюза.

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Руспродсоюз оценивает долю грузинских вин в структуре импорта продукции в России более чем в 10%. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Есть ли будущее у отечественных марок?

Российское вино. Есть ли будущее у отечественных марок?

По данным ассоциации, в структуре импорта товаров по странам из группы "вина виноградные, натуральные" на первом месте находится Италия, на втором месте Франция. Грузия для России является партнером, находящимся на четвертом месте, отметили в организации. По мнению ее представителей, ограничение грузинского импорта сильного влияния на отечественный рынок не окажет.

Как добавили в Руспродсоюзе, Россия сможет заместить грузинское вино российскими винами, качество которых, судя по винному гиду Роскачества, ежегодно улучшается, а также поставками из Абхазии, Молдавии, Италии, Франции и Испании.

Как ранее сообщали ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), российские ретейлеры понесут значительные издержки в случае введения запрета на поставки грузинской продукции. В целом сети видят увеличение спроса на грузинские вина в связи с возможным запретом.

О ситуации с Грузией

9 июля Госдума на заседании единогласно приняла заявление, в котором осудила антироссийские провокации в Грузии и предложила ответить на них рядом экономических мер. Нижняя палата парламента просит правительство представить президенту РФ соответствующие предложения.

Такие меры предлагаются в связи с эскалацией антироссийских настроений в Грузии, речь идет о провокации на телеканале "Рустави 2", где ведущий Георгий Габуния в прямом эфире больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России.

Изначально Госдума обсуждала предложение о запрете импорта в РФ грузинского вина и минеральной воды, а также заморозке денежных переводов из России в Грузию, однако затем депутаты решили оставить определение конкретных экономических мер на усмотрение кабинета министров.