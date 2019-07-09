{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин и ведущие компании с госучастием подпишут соглашения в присутствии Путина

Также президент проведет совещание по экономическим вопросам 10 июля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 10 июля примет участие в церемонии подписания соглашений о намерениях между правительством и крупнейшими организациями с государственным участием о развитии отдельных высокотехнологичных направлений. В этот же день глава государства проведет совещание по экономическим вопросам, сообщила пресс-служба Кремля.

В пресс-службе уточнили, что соглашения будут подписывать вице-премьеры Максим Акимов и Юрий Борисов, председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф, президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, руководители госкорпораций "Ростех" и "Росатом".

В совещании по экономическим вопросам у президента примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссияГреф, Герман ОскаровичАкимов, Максим АлексеевичОрешкин, Максим Станиславович
Госдума приняла в I чтении проект о повышении госпошлины за выдачу вида на жительство
Пошлина увеличена до 5 тыс. рублей
Читать полностью