Кабмин и ведущие компании с госучастием подпишут соглашения в присутствии Путина

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 10 июля примет участие в церемонии подписания соглашений о намерениях между правительством и крупнейшими организациями с государственным участием о развитии отдельных высокотехнологичных направлений. В этот же день глава государства проведет совещание по экономическим вопросам, сообщила пресс-служба Кремля.

В пресс-службе уточнили, что соглашения будут подписывать вице-премьеры Максим Акимов и Юрий Борисов, председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф, президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, руководители госкорпораций "Ростех" и "Росатом".

В совещании по экономическим вопросам у президента примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина.