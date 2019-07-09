Липецкая область с начала уборочной кампании собрала 12,5 тыс. тонн урожая

ЛИПЕЦК, 9 июля. /ТАСС/. Уборочная кампания стартовала в Липецкой области, к уборке урожая приступили шесть районов региона, сообщил во вторник журналистам временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Артамонов.

"У Липецкой области огромный аграрный потенциал, в этом году к уборочной кампании подключились шесть районов области, пока что собрано 12,5 тыс. тонн урожая", - сказал Артамонов.

По данным управления сельского хозяйства Липецкой области, средняя урожайность в регионе составляет около 35 центнеров с гектара, в Тербунском и Усманском районах области - по 40 центнеров. В 2019 году различными культурами в регионе занято более 1,3 млн гектаров площадей, из них 380 тыс. га - озимыми культурами, 395 тыс. га - яровыми зерновыми. Площадь под техническими культурами составила 454 тыс. гектаров, для кормовых отведено 66 тыс. гектаров.

По итогам 2018 года липецкие аграрии смогли собрать более 2,7 млн тонн зерновых, при этом средняя урожайность составила 42,6 центнера с гектара. Самую высокую урожайность обеспечили аграрии Елецкого района - 46,4 центнера с гектара.