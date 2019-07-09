Путин: Россия намерена привлекать госкомпании для научно-технологического развития

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Государство намерено привлекать компании с госучастием для научно-технологического развития, готово сотрудничать и с частным бизнесом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии саммита GMIS.

"Сейчас в России запускаются масштабные научно-технологические программы и они будут иметь мощное природосберегающее, экологическое значение. В том числе это касается таких направлений, как искусственный интеллект, новые материалы, геномные технологии и чистые решения для сельского хозяйства, портативные источники энергии, технологии ее передачи и хранения", - сказал Путин.

"Чтобы реализовать эти задачи, намерены привлечь потенциал наших ведущих компаний с государственным участием и, конечно, рассчитываем на активное партнерство с частным бизнесом и так называемыми технологическими предпринимателями", - подчеркнул глава государства.

Особая среда для бизнеса

Необходимо сформировать эффективную правовую среду для технологического бизнеса, заявил Путин, выступая на пленарном заседании II Глобального саммита по производству и индустриализации. "Конечно, рассчитываем на активное партнерство [для научно-технологического развития] с частным бизнесом и так называемыми технологическими предпринимателями. Считаем принципиально важным сформировать для них эффективную правовую регуляторную среду", - сказал он.

Путин уточнил, что есть понимание того факта, что на сегодняшний день этот вопрос является в известной степени проблемным. "Это не быстро, к сожалению, не быстро делается. Хочется быстрее. Но здесь очень важно не допустить никаких опрометчивых шагов, не допустить ошибок, которые привели бы нас к каким-то неожидаемым последствиям", - сказал президент.

По словам главы государства, правительству уже дано поручение предложить действенный механизм быстрого принятия нормативных и законодательных решений в технологической сфере и в целом продолжить последовательную работу по улучшению делового и инвестиционного климата в России. "Такая свобода для инициативы - это ключевое условие успеха общества, страны в быстро меняющемся мире", - подчеркнул Путин.

Президент особо отметил необходимость найти именно системные ответы на те вызовы, с которыми сталкиваемся. В этом гарантия устойчивого развития. "Полагаю, что в эпоху тектонических перемен и, к сожалению, больших неопределенностей, роста этих неопределенностей приоритетом должны служить безусловные ценности", - сказал он, уточнив, что речь идет о создании лучших возможностей для жизни и раскрытия потенциала людей.

Именно на эти цели призваны работать впечатляющие достижения технологического прогресса. В этом состоит ответственность за будущее и нашей страны, и планеты в целом, заявил Путин, призвав работать для достижения результата вместе.

Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 пройдет в Екатеринбурге с 9 по 11 июля. Организатором выступает фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство.