Володин заявил, что грузинское вино уже не способно конкурировать по качеству с российским

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Качество грузинского вина за последние десятилетия упало, оно не дотягивает до мировых стандартов, которым соответствуют вина из Крыма и Краснодарского края, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Сейчас время изменилось, у нас лучшие производители вин на территории России многое делают для того, чтобы качество было очень высоким. Поэтому, когда мы говорим о конкуренции, грузинские вина конкурируют лишь ценой, а что касается качества, оно очень сильно упало и не выходит на те стандарты, которые сегодня есть, допустим в том же Крыму или Краснодарском крае", - сказал Володин журналистам во вторник.

Спикер отметил, что разговоры о превосходстве грузинских вин остались в прошлом. "Когда нас приучали к грузинским винам, а это было во время Советского Союза, наших вин не было в том числе потому, что вырубали все, потому что создавали условия для того, чтобы были грузинские вина. А сегодня у нас есть хорошие краснодарские, крымские вина, и они конкурируют с европейскими. Грузинские вина до этого стандарта уже не дотягивают", - подчеркнул он.

"Если есть возможность попробовать грузинское вино, я не отказываюсь, но думаю, что и я, и мои близкие обойдемся без грузинских вин и грузинских вод. У нас замечательные вина сейчас в России, и вам рекомендую", - заключил спикер.

Госдума на заседании во вторник единогласно приняла заявление, в котором осудила антироссийские провокации в Грузии и предложила ответить на них рядом экономических мер. Нижняя палата просит кабмин представить президенту соответствующие предложения. Такие меры предлагаются в связи с эскалацией антироссийских настроений в Грузии, речь идет в том числе о провокации на телеканале "Рустави 2", где ведущий Георгий Габуния в прямом эфире больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Изначально палата обсуждала предложения о запрете импорта в РФ грузинского вина и минеральной воды, а также о заморозке денежных переводов из России в Грузию.

В Руспродсоюзе ТАСС сообщили, что доля грузинских вин в структуре импорта в Россию составляет более 10%. "Импорт вин в Россию по итогам прошлого года превысил 587 тыс. т, из них на долю Грузии пришлось более 64 тыс. т", - сообщил агентству официальный представитель Руспродсоюза. По данным ассоциации, в структуре импорта товаров по странам из группы "вина виноградные, натуральные" на первом месте находится Италия, на втором месте Франция. Грузия находится на четвертом месте, отметили в организации, добавив, что ограничение грузинского импорта сильного влияния на отечественный рынок не окажет.