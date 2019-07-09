Второй участок кольцевой линии метро Петербурга спроектируют за более чем 103 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга направят 103,6 млн рублей на проектирование второго участка кольцевой линии Петербургского метрополитена от станции "Лесная-2" до станции "Ладожская-2" с электродепо "Арсенальное". Победитель конкурса - компания "Метрогипротранс" - должен завершить работы к 18 мая 2020 года, следует из данных, опубликованных во вторник на сайте госзакупок.

Как ранее сообщили ТАСС в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, стоимость строительства второго участка кольцевой линии городской подземки составит около 85,4 млрд рублей, приступить к строительству объекта планируется в 2027 году, а завершить - к 2034 году.

"Комиссия подвела итоги открытого конкурса в электронной форме. Итоговая оценка заявки участника: АО "Метрогипротранс" - 100 баллов. Предложение о цене контракта: 103,6 млн рублей", - отмечается в документации.

В соответствии с контрактом, "Метрогипротрансу" предстоит подготовить два варианта предварительной трассировки линии, произвести расчет и анализ пассажиропотоков, подготовить данные по размещению трассы тоннелей, станций, наклонных ходов и вестибюлей. Заявки будут приниматься до 26 июня.

Как следует из отраслевой схемы развития Петербургского метрополитена, второй участок кольцевой линии планировалось построить после 2030 года. Отрезок включает станции "Лесная-2", "Арсенальная", "Площадь Калинина", "Полюстровский проспект-2", "Большеохтинская-2" и "Ладожская-2". В январе 2019 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по результатам экспертизы обоснования инвестиций на строительство первого участка кольцевой линии от станции "Большой проспект-2" до "Лесная-2", который планируется построить к 2028-2030 году.