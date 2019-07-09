Дума приняла во втором чтении законопроект о штрафах за фальсификацию прохождения ТО

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором - основном - чтении предложенные правительством проекты законов, направленных на борьбу с выдачей фальшивых диагностических карт техосмотра (ТО) автомобиля без его реального прохождения.

Первой инициативой предлагается внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). Так, за оформление фальшивой карты без техосмотра предусматривается штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Аналогичные штрафы предусмотрены и за передачу в единую автоматизированную информационную систему данных о прохождении ТО в том случае, если на самом деле он не проводился. Штрафы были увеличены в процессе подготовки законопроекта ко второму чтению, кабмин изначально предлагал более мягкие санкции.

При этом в законопроекте уточняется, что проведение техосмотра лицами, которые не имеют соответствующей аккредитации, повлечет за собой штраф для должностного лица в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Это касается случаев, не содержащих признаков преступления.

Вторым законопроектом вводится уголовная ответственность за осуществление деятельности по проведению ТО без аккредитации оператора технического осмотра.

Законодательный пакет поправок в КоАП и УК РФ дополняет ранее принятый парламентом закон о фотофиксации процедуры ТО и оформлении диагностической карты в виде электронного документа.