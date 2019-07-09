Эксперты: рост акциза выровняет цены на вино и винные напитки

ТАСС, 9 июля. Повышение акцизов на вино более чем на 70%, предлагаемое правительством РФ, выровняет цены на вино и винные напитки, при этом стоимость натуральной продукции вырастет незначительно - в пределах инфляции. Эта мера позволит поддержать виноделов, которые производят продукцию из выращенного в России винограда, считают опрошенные ТАСС эксперты и представители отрасли.

Ранее со ссылкой на газету "Ведомости" сообщалось, что правительство РФ разработало поправки в Налоговый кодекс, повышающие акцизы на тихие вина на 72,2%, а на игристые - на 11,1%. Согласно разработанному документу, с 2020 года ставки акцизов на тихие вина вырастут с 18 до 31 рубля за 1 л, на игристые вина - с 36 до 40 рублей за 1 л. Проект одобрен кабмином и в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

"Для вина, которое выращено в России (произведено из российского винограда - прим. ТАСС), предусмотрен налоговый вычет, и он позволит сохранить уровень акциза или даже уменьшить его. Таким образом, цены на вино из винограда, выращенного в России, не должны измениться. Эта мера направлена на поддержку российских виноделов", - рассказал ТАСС президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Он уточнил, что сейчас вина отечественного производства, сделанные из российского винограда, занимают около 50% рынка. Остальное - напитки, привезенные в уже готовом виде из-за границы или изготовленные и разлитые в РФ, но из импортного виноматериала.

"Доля акциза в общей стоимости вина очень незначительная. Рост цены, по моим оценкам, составит порядка 10% для импортного вина, привезенного из-за границы уже в бутылках. Для вина из импортного материала - где-то на 8%. При этом каждый год у нас только за счет инфляции вино, как и прочие продовольственные товары, поднимается в цене на 5-7%", - отметил собеседник агентства.

По его данным, принять поправки планируется до конца этого года, и новые акцизы будут действовать, как ожидается, с 1 января 2020 года.

Поддержать российское

Виноделы считают, что повышение акциза позволит поддержать производителей вина из натурального сырья и выровнять цены на вина и винные напитки - как правило, более дешевый продукт, в котором, помимо винного сырья, есть добавки, в том числе спирт.

Президент группы "Абрау-Дюрсо", которая является одним из крупнейших производителей игристых и шампанских вин в стране, Павел Титов рассказал, что главным преимуществом поправок станет то, что акцизы на винные напитки, как планируется, станут такими же, как и на настоящие вина.

"Мы никогда не поддерживали повышение акцизов для вина - считаем, что они и так чрезмерны. Но на винные напитки акцизы сейчас чрезмерно низкие, и они составляют недобросовестную конкуренцию, особенно игристым винам. Если повышается акциз для них, то нам становится, как производителям игристого вина, легче", - уточнил Титов.

Он отметил, что сильнее всего рост акцизов скажется на цене на дешевые вина. Для напитков категории "Абрау-Дюрсо" и других это будет практически незаметно - доля акциза в цене слишком незначительна. При этом некоторые линейки вина компания производит полностью из российского материала, для других использует импортное сырье, "просто потому, что нет столько виноматериала в России".

Только плюсы

Эксперты уверены, что нововведение не скажется и на малых винодельнях, которые работают с небольшими объемами продукции.

"Будут льготы для производителей, которые делают вино из российского винограда. И я думаю, что это [новые акцизные правила] будут поддержкой виноделов, которые занимаются правильным, настоящим виноделием - выращивают качественный виноград, потом из него делают хорошее вино. Если это условие сохранится, то во вред [нововведение] точно не пойдет", - подтверждает севастопольский винодел Олег Репин, который в своем крестьянско-фермерском хозяйстве выпускает небольшие партии вин премиум-класса.

При этом, по словам Репина, цена на вина небольших производителей действительно может увеличиться - как происходит при любом росте издержек.

Титов выразил надежду, что в ближайшем будущем регионы, где производится вино, будут получать больше доходов от акцизов - ведь эти же регионы, по словам винодела, активно поддерживают отрасль.

"Краснодарский край дает едва ли не единственную в России эффективную поддержку виноградарства: выделяют субсидии на посадку винограда. Мы видим достаточно эффективный для нас инструмент, и нам хотелось бы, чтобы они получали больше от акцизов", - добавил Титов.