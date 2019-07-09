Госдума увеличивает срок уведомления работодателя о смене зарплатного банка до 15 дней

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении два законопроекта, один из которых предусматривает увеличение срока уведомления работодателя о замене кредитной организации, куда переводится зарплата, а второй - вводит штрафы за создание препятствий при смене работником зарплатного банка.

Законопроект увеличивает срок, в течение которого работник должен сообщить работодателю об изменении кредитной организации, с пяти рабочих дней до 15 календарных дней до дня выплаты зарплаты.

"[Предлагаемая мера] позволит исключить риск невыполнения работодателем норм трудового законодательства из-за причин, не зависящих от него (например, из-за необходимости технической обработки большого количества подобных заявлений)", - указывают авторы документа в пояснительных материалах.

Второй инициативой предлагается внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). За воспрепятствование реализации права работника на смену зарплатного банка законопроектом устанавливается ответственность в виде административного штрафа. Для индивидуальных предпринимателей он составит от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.