Эксперты прогнозируют, что в 2020 году в продаже появятся четыре новых модели iPhone

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Apple выпустит на рынок осенью 2020 года четыре новых модели iPhone, в том числе эконом-класса. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на прогноз банка J.P. Morgan Chase.

"Наш позитивный прогноз на 2020 год обусловлен нашими ожиданиями запуска четырех моделей iPhone... и более важных обновлений", - приводит телеканал выдержку из документа банка. Он полагает, что Apple выпустит по крайней мере два смартфона с устройствами дополненной и виртуальной реальности (AR/VR), оснащенными датчиками высокой чувствительности. Кроме того, речь идет о высокоскоростных 5G-модемах с прямой передачей данных и более широком применении дисплеев OLED, которыми оснащены образцы iPhone XR.

Банк не исключает, что компания презентует смартфон эконом-класса, размер которого будет совпадать с моделью iPhone 8. Такой вариант будет, однако, лишен дисплеев OLED и модемов 5G.

Банк прогнозирует рост котировок акций Apple в 2020 году с $233 до $239. Объем продаж может составить 195 млн iPhone по сравнению с прогнозируемыми 180 млн в 2019 году.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация составляет около $1 трлн.