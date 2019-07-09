Госдума приняла в I чтении проект о повышении госпошлины за выдачу вида на жительство

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение размера государственной пошлины за выдачу вида на жительство с 3 500 рублей до 5 000 рублей. Законопроект был инициирован правительством, поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Такое увеличение связано с введением проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения порядка предоставления некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства разрешения на временное проживание и вида на жительство" бессрочного вида на жительство, за исключением случаев его выдачи высококвалифицированным специалистам и членам их семей (на срок действия разрешения на работу) и квалифицированным специалистам (на три года).

Согласно сведениям отчетности МВД России, в 2018 году территориальными органами МВД России выдано 191 445 видов на жительство (в 2017 году - 185 800), продлен срок действия 28 331 вида на жительство (в 2017 году - 34 002).