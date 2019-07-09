Пассажиропоток аэропорта Владивостока в I полугодии 2019 года вырос на 22%

КРАСНОЯРСК, 9 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Владивостока в I полугодии 2019 года увеличился на 22%, сообщил во вторник директор по авиационной коммерции аэропорта Александр Бобров на Евразийском форуме по развитию пассажирских маршрутов в Красноярске.

"Пассажиропоток у нас растет. В первом полугодии 2019 года он увеличился на 22%. Основной драйвер роста - въездной туризм. Практически мы добились паритета между иностранными и внутренними перевозками", - сказал он.

По данным Боброва, в I полугодии 2019 года пассажиропоток составил 1,349 млн человек, из них на внутрироссийские линии пришлось 711 тыс. человек, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на международные авиалинии - 638 тыс. человек, прирост на 35%. Среди иностранных государств основной пассажиропоток приходится на Южную Корею, Китай, Таиланд, Японию и Вьетнам.

Аэропорт Владивостока - один из самых современных на Дальнем Востоке - был полностью модернизирован в 2012 году к проходившему в приморской столице саммиту АТЭС.