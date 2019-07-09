Эксперт оценил перспективы возможного замещения грузинской минеральной воды

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Заместить грузинскую минеральную воду на российском рынке в случае введения запрета на ввоз продукции в ближайшее время будет сложно. Такую точку зрения ТАСС высказал президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) Максим Новиков.

"По нашим оценкам, у грузинской минеральной воды сформировался устойчивый пул потребителей, поэтому заместить продукт в краткосрочной перспективе сложно, ведь речь идет о природной минеральной воде с уникальными свойствами и вкусовыми качествами", - сказал он.

Как отметил Новиков, Грузия является крупнейшим для России импортером в сегменте неподслащенной минеральной и питьевой воды. "Порядка 50% импорта в данной категории приходится на продукцию Грузии, хотя в целом доля импорта на российском рынке безалкогольных напитков традиционно невысока и составляет около 4%", - сообщил он.

В целом, по словам Новикова, доля грузинской воды составляет менее 1% на российском рынке безалкогольных напитков и около 2% в сегменте бутилированной воды.

9 июля Госдума на заседании единогласно приняла заявление, в котором осудила антироссийские провокации в Грузии и предложила ответить на них рядом экономических мер. Нижняя палата просит кабмин представить президенту соответствующие предложения. Изначально Госдума обсуждала предложение о запрете импорта в РФ грузинского вина и минеральной воды, а также заморозке денежных переводов из России в Грузию, однако затем было решено оставить определение конкретных экономических мер на усмотрение кабмина.

Как сообщали ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), российские ретейлеры понесут значительные издержки в случае введения запрета на поставки грузинской продукции. В целом сети видят увеличение спроса на грузинские вина в связи с возможным запретом.