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Total и IPFEN заключили партнерство в области НИОКР для сокращения выбросов CO2

Также совместные исследования компаний будут направлены на хранение CO2 в подземных соляных кавернах для последующего переиспользования

ТАСС, 9 июля. Французский институт нефти и новых источников энергии (IPFEN) и энергоконцерн Total подписали соглашение о партнерстве в области НИОКР, нацеленное на исследования в области улавливания, утилизации и хранения CO2. Об этом сообщает Total в пресс-релизе.

В рамках сотрудничества с Total в институте будет учреждена кафедра технологий управления выбросами CO2 в атмосферу, которая поможет подготовить новое поколение исследователей и экспертов, специализирующихся на разработке технологий декарбонизации. Получив теоретическую подготовку на кафедре института, молодые специалисты смогут заняться практическим внедрением новых технологий в компании Total.

Основная цель стратегического партнерства - снижение стоимости инфраструктуры и повышение энергоэффективности на всех этапах сокращения выбросов CO2. Исследования будут сосредоточены в областях, связанных с использованием новых материалов, масштабированием технологий, а также хранением CO2 в подземных соляных кавернах для последующего переиспользования.

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