Профицит текущего счета платежного баланса РФ в I полугодии снизился на 4%

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе - июне 2019 года снизился на 4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $45,8 млрд, сообщил ЦБ РФ.

За первые шесть месяцев 2018 года положительное сальдо текущего счета платежного баланса составляло $47,7 млрд.

Как отметил регулятор, на динамику показателя повлияло незначительное уменьшение профицита внешней торговли товарами вследствие более существенного снижения стоимостного показателя экспорта товаров по сравнению с их импортом.

Чистый отток капитала

Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе - июне 2019 года, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос почти в 2,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $27,3 млрд, говорится также в сообщении регулятора.

По итогам первых шести месяцев 2018 г. этот показатель составил $11,1 млрд.

"Определяющую роль в формировании показателя сыграли операции банков по размещению средств за рубежом и погашению обязательств перед нерезидентами. Операции прочих секторов оказали нейтральное влияние на динамику показателя", - отметили в ЦБ.

В 2018 году вывоз капитала из России частным сектором, по оценке ЦБ, составил $63,3 млрд против $25,1 млрд в 2017 году.