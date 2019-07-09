Компания "Цифра" намерена выпустить 150 беспилотных "БелАЗов" к 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Российская компания "Цифра" намерена довести количество беспилотных карьерных грузовиков в России с нескольких штук до 150 к 2020 году и развивать данные технологии в Индии и Африке, сообщила ТАСС PR-директор компании Ксения Боровикова в кулуарах международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

"Наша разработка - программа, делающая из привычного карьерного грузовика беспилотный. В России такой грузовик компании "БелАЗ" ездит на карьере СУЭК в Хакасии. Уже несколько машин в промышленной эксплуатации, мы их количество планируем довести <…> к 2020 году до 150", - сказал Боровикова.

По ее словам, беспилотные карьерные самосвалы компания в тестовом режиме эксплуатирует в Индии. "Сейчас основной регион [из зарубежных рынков] для нас - это Индия. Будем внедрять [там] на промышленных предприятиях. У нас уже есть порядка 20 клиентов, есть партнеры, с которыми мы работаем по другим проектам. Один беспилотный грузовик ездит в Марокко. Ведутся переговоры с Китаем, Перу и с Южной Африкой", - уточнила Боровикова, добавив, что в Перу компания намерена к концу 2019 года запустить до семи подобных машин.

Также она сообщила, что данные грузовики безопасны и способны останавливаться перед любым препятствием, в том числе человеком. "На горных работах, где есть существенная загазованность, машина может работать 24 часа в сутки. То есть после взрыва, например, карьера, где участие человека нежелательно, можно работать и получать эффективность", - уточнила она.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в этом году в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. "Цифровое производство: интегрированные решения" стала главной темой всего форума, а страной-партнером стала Турция. Организаторами выставки выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.