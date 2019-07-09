Принятие закона о цифровых финансовых активах могут перенести на осень

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Закон о цифровых финансовых активах может быть принят Госдумой в осеннюю сессию, а не до конца июля, как предполагалось ранее. При этом законопроект о краудфандинге на текущий момент "практически согласован", сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Скорее всего, [перенесем] на осень. Закон о краудфандинге, может быть, пойдет весной [в весеннюю сессию], он сейчас ближе к согласованию. А с ЦФА [цифровыми финансовыми активами] пока не понятно. Законопроект о краудфандинге касается не только цифровых активов, и сейчас он практически согласован", - сказал Аксаков.

Он пояснил, что пока не удалось прийти к общей позиции о судьбе критовалют в России - именно по этой причине закон о цифровых финансовых активах могут перенести на осень.

"Закон о ЦФА должен решить вопрос, будем ли мы запрещать криптовалюты как инструмент обмена в российском законодательстве. То есть не будет пунктов обмена, бирж, которые будут работать с криптовалютами. И мы пока здесь не пришли к согласованной позиции. Необходимо прописать в законодательстве, что такое криптовалюта. Дальше идет развилка: мы запрещаем на территории России организовывать инфраструктуру по приобретению и продаже криптовалют либо разрешаем это", - рассказал Аксаков. При этом, отметил он, даже в случае запрета криптобирж россияне смогут покупать криптовалюту через иностранные площадки.