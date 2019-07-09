Китайским предпринимателям расскажут об инвестиционном потенциале Удмуртии

ИЖЕВСК, 9 июля. /ТАСС/. Предпринимателям из Китая презентуют инвестиционные возможности Удмуртской Республики, что позволит увеличить интерес китайских бизнесменов к региону, сообщил журналистам генконсул КНР в Казани У Инцинь, который во вторник находится с рабочим визитом в Ижевске.

"Как генконсульство мы готовы презентовать вашу республику китайским предпринимателям, чтобы все больше наших бизнесменов приезжало сюда не только для бизнеса, но и для инвестиций, для строительства дорог, допустим, которые сейчас требуются. У нас здесь есть хороший объект сотрудничества - "Удмуртнефть". Удмуртская Республика имеет свои уникальные ресурсы, особенности и, я думаю, что китайские предприниматели обязательно будут проявлять большой интерес к инвестициям в республику", - сказал У Инцинь.

Как отметил глава Удмуртии Александр Бречалов, в 2018 году внешнеторговый оборот между Удмуртией и КНР составил чуть более $82 млн, однако этот показатель является низким.

"Это очень небольшие деньги. К сожалению для нас, это в основном древесина и здесь мы точно понимаем, что нужно делать, чтобы расширить и по другим направлениям сотрудничество. Благо есть яркие примеры", - сказал Бречалов, приведя в пример соглашение между Китаем и агрохолдингом "Комос Групп" о поставке молочной продукции в КНР.

В пресс-службе главы и правительства Удмуртии уточнили, что внешнеторговый оборот между Удмуртией и Китаем в 2016 году составлял $65,2 млн, а к 2018 году вырос до $82,4 млн. При этом за январь-апрель 2019 года показатель установился на уровне $21,8 млн и уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 33,4%.