Россети: долги предприятий ЖКХ Северной Осетии ставят под угрозу энергоснабжение региона

ТАСС, 9 июля. Задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства Северной Осетии превысила 1,5 млрд рублей и ставит под угрозу энергоснабжение всей республики, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ" (входит в группу "Россети").

"Предприятия ЖКХ традиционно возглавляют антирейтинги должников за потребленную электроэнергию. Общая сумма задолженности обозначенной группы потребителей перед управляемым "Россети Северный Кавказ" АО "Севкавказэнерго" (гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Северной Осетии) на сегодня превышает 1,5 млрд рублей. При этом только с начала текущего года суммарная недоплата предприятий ЖКХ составила 120 млн рублей", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что в числе главных неплательщиков МУП "Владикавказские водопроводные сети" (711 млн рублей), ОАО "Владикавказские тепловые сети" (669 млн рублей), МУП "Коммунальщик" (52 млн рублей), АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" (25 млн рублей) и МУП ВКХ Правобережного района (20 млн рублей).

"Постоянно растущие долги предприятий ЖКХ ставят под серьезную угрозу энергоснабжение всех потребителей Северной Осетии", - подчеркнул собеседник агентства.

По словам руководителя АО "Севкавказэнерго" Сослана Бугулова, гарантирующий поставщик приобретает электроэнергию на оптовом рынке на условиях предоплаты, и из-за неплатежей структур ЖКХ энергосбытовая компания "не всегда может в полном объеме обеспечить потребности республики в электроэнергии".

Неотключаемые потребители

Большинство предприятий-должников относятся к категории так называемых неотключаемых потребителей, что, по мнению энергетиков, усугубляет ситуацию, поскольку зачастую ограничение ресурса - единственный действенный механизм, который может должника заставить рассчитаться с долгами.

"Для принудительного взыскания задолженности энергокомпания проводит претензионно-исковую работу, привлекает к решению проблемы республиканское правительство и районные администрации. Однако о стабилизации платежной дисциплины обозначенной группы потребителей говорить пока преждевременно", - приводит слова Бугулова пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".

В качестве положительных примеров Бугулов отметил МУП "Моздокские тепловые сети", ВМБУ "Специализированный экологический сервис" и управление городского хозяйства Моздока, которые регулярно и в полном объеме исполняют договорные обязательства перед АО "Севкавказэнерго" по платежам за потребленный энергоресурс.

"Вопрос снижения долгов предприятий ЖКХ за потребленную электроэнергию находится на особом контроле главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. Руководитель республики в ходе прошедшего в конце июня правительственного совещания дал поручение профильному республиканскому министерству заострить внимание на решении вопроса с задолженностью предприятий ЖКХ", - заключил собеседник ТАСС.

Ранее ТАСС сообщал, что долг регионов Северо-Кавказского федерального округа перед оптовым рынком электрической энергии составляет порядка 50 млрд рублей. Лидерами по должникам являются Дагестан (долг порядка 40 млрд рублей), далее - Чечня и Северная Осетия.