Глава ФРС высказался за подготовку американских банков к непрогнозируемым рискам

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США намерена в течение ближайших 5-10 лет совершенствовать и разнообразить стресс-тесты крупнейших американских банков, которые должны быть готовы к непредсказуемым рискам при следующем этапе финансовой нестабильности. Об этом заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в видеообращении во вторник к участникам конференции в Бостоне (штат Массачусетс). Текст выступления распространила пресс-служба ФРС.

"При проведении стресс-тестов будущего - через 5-10 лет - нам потребуется продолжать обеспечивать способность банков даже при серьезном спаде деловой активности выделять кредиты, от которых зависят домохозяйства и частные предприятия. Стресс-тесты должны эволюционировать, чтобы поспевать за эволюцией финансовых организаций и финансовой системы в целом. Когда финансовая нестабильность проявится в следующий раз, это может произойти неожиданно и беспорядочно", - предупредил Пауэлл.

"Банкам потребуется быть готовыми преодолевать не только ожидаемые, но и непрогнозируемые риски. Поэтому тесты должны варьироваться год от года и предусматривать даже весьма маловероятные сценарии", - отметил глава ФРС.

ФРС, созданная на основании закона "О Федеральном резерве" от 23 декабря 1913 года, реализует монетарную политику США путем влияния на условия денежного обращения и ставку кредита. Главная цель - достижение максимально возможной занятости населения, предупреждение кризисов и поддержание инфляции на низком уровне. Организация объединяет 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах.

Руководящим органом ФРС является Совет управляющих. Он осуществляет надзор за деятельностью денежной и банковской систем и формулирует основные правила финансовой политики. Инструментами денежного контроля, посредством которых Совет может влиять на резервы коммерческих банков, являются операции на открытом рынке, изменение нормы резервирования и изменение учетной ставки.