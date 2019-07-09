"Норникель" планирует запустить цифровую торговлю металлами к концу 2019 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Компания "Норникель" планирует запустить механизм цифровой торговли металлами к концу 2019 года, сообщил во вторник ТАСС старший вице-президент компании Андрей Бугров в кулуарах глобального саммита производства и индустриализации GMIS-2019.

"Процесс подготовки оказался довольно длительными, но тем не менее мы планируем вывести этот продукт [цифровизацию торговли металлом] на рынок к концу 2019 года и начать торговлю нашими токенами (токенизации - оцифровки реальных активов с использованием технологии блокчейн - прим. ТАСС)", - сказал он.

По его словам, программа торговли токенами может составить около $1 млрд. "Это ориентировочная цифра, надо будет пощупать, какой аппетит на рынке есть к этому продукту, тут очень много факторов, которые специально не регулируются, а зависят от рыночной ситуации", - подчеркнул топ-менеджер компании. Для такой торговли, по его словам, будет запущена специальная цифровая площадка.

"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим мировым производителем платины, кобальта, меди и родия.

Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 проходит в Екатеринбурге с 9 по 11 июля. Организатором выступает фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство.