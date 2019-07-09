Арбитраж Петербурга приостановил рассмотрение иска "Трансаэро" к экс-главе Сапрыкину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области во вторник приостановил производство по иску конкурсного управляющего "Трансаэро" Алексея Белокопыта с требованием привлечь к субсидиарной ответственности экс-руководителя авиакомпании Дмитрия Сапрыкина, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приостановить производство", - сказал судья.

Как отметил судья в ходе заседания, к субсидиарной ответственности также требуют привлечь другого экс-руководителя компании - Александра Плешакова.

"Плешаков занимал руководящую должность до Сапрыкина, соответственно, этот факт будет иметь существенное значение по рассмотрению спора по Сапрыкину. Если будет установлено, что в момент руководства Плешакова было все хорошо, и только действиями Сапрыкина и в период деятельности которого были выпущены приказы, была проведена проверка и был отозван сертификат эксплуатанта", - отметил он.

Кроме того, представитель "Трансаэро" также предоставила в суд дополненные основания для привлечения Сапрыкина к ответственности, в частности, об увеличении в период его руководства кредиторской задолженности, "небрежному отношению к имуществу" и непринятия мер по оптимизации фонда оплаты труда после прекращения деятельности перевозчика.

Ранее сообщалось, что банк ВТБ подавал ходатайство о привлечении экс-руководителей и акционеров "Трансаэро" Ольги и Александра Плешаковых, а также главу Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяну Анодину к субсидиарной ответственности по долгам авиакомпании. Ранее суд в Петербурге также постановил взыскать дивиденды на общую сумму более 60 млн рублей, выплаченные Анодиной, а также Ольге, Александру, Татьяне и Наталье Плешаковым за 2013 год.

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. В октябре того же года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Трансаэро". В 2017 году "Трансаэро" признали банкротом.