Ростовская область заключила на выставке ИННОПРОМ соглашения на 1 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Ростовской области заключили на международной промышленной выставке ИННОПРОМ соглашения на сумму более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Контракты на сумму более 1 млрд рублей подписал глава региона Василий Голубев на выставке ИННОПРОМ", - говорится в сообщении.

В частности, был подписан договор с "Роснано" на строительство трех ветропарков в Каменском и Красносулинском районах Ростовской области. Кроме того, до конца года в Волгодонском районе будет создан завод по производству гондол для ветроустановок. Инвестиционный проект реализует "Росатом" совместно с итальянской компанией "Энел".

Ростовская область также заключила соглашение с немецкой фармацевтической компанией "Фрезениус Нефрокеа" на строительство диализных центров для пациентов с почечной недостаточностью в Азове, Аксае и Сальске в 2019-2020 годах.

Власти региона и компания "Бонум" договорились построить завод по производству полуприцепов-цистерн для перевозки нефтепродуктов и сухих сыпучих грузов.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.