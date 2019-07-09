Воронежские власти намерены завершить реконструкцию виадука на улице 9 Января в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Реконструкция виадука на улице 9 Января в Воронеже начнется в ближайшие месяцы и не исключено, что завершится до конца текущего года. Долгие ремонтные работы могут парализовать движение автотранспорта в городе, сообщил во вторник ТАСС губернатор Воронежской области Александр Гусев на международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

"По виадукам на улице 9 Января и улице Ленина: в этом году там работы должны начаться и скорее всего завершиться, потому что мы без этих транспортных артерий в городе просто не сможем двигаться. На виадуке на 9 Января будет расширение полос, и фактически полностью пройдет его замена, а на улице Ленина мост короче, работ меньше", - рассказал Гусев.

Как уточнил ТАСС представитель пресс-службы мэрии Воронежа, торги по виадукам пройдут в конце июля, начальная максимальная цена контракта на реконструкцию путепровода на улице 9 Января составляет более 710 млн рублей, на работы по улице Ленина - свыше 251 млн рублей. "Реконструкция начнется до конца лета, сложность работ в том, что на виадуках их можно вести в перерывах между движением поездов. Можно ли сохранить движение по виадуку на 9 Января, станет ясно после первых демонтажных работ", - объяснил представитель мэрии.

Улица 9 Января в Воронеже является одной из самых загруженных и протяженных, ее длина составляет более 12 км, она связывает центр города с активно застраиваемой западной частью города, окружной дорогой и выездом на трассу М-4 "Дон". Виадук находится в аварийном состоянии, имеет низкую пропускную способность, из-за чего автотранспорт часто стоит в пробках. Власти города много лет не могли согласовать проект реконструкции виадука из-за проходящей под ним железной дороги с высоким напряжением в контактной сети. Виадук на улице Ленина также проходит над железной дорогой и является аварийным, что затрудняет движение между центром города и его левобережной частью.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.